Die immer wieder aufflackernde Pandemie, die merklichen Teuerungen im Lebensmittelhandel, die anhaltende Hitzewelle, der sich weiter zuspitzende Krieg in der Ukraine und der bereits jetzt trübe Ausblick auf den Herbst, wenn Gas und Strom zu einem Mangelgut zu drohen werden: Im Jahr 2022 scheint die Welt allmählich aus den Fugen zu geraten. Da mutet ein geplantes Flüchtlingsheim in einer obersteirischen Gemeinde vergleichsweise harmlos an, für die Kindberger Bevölkerung selbst bedeuten die Pläne aber vor allem eines: ein weiteres Teil in einem nicht endenwollenden Puzzle aus Ungewissheit, Verunsicherung und fehlender Planungssicherheit.