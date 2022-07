Der 54-Jährige war mit seinem Motorrad auf der L 113 von Mürzsteg kommend in Richtung Passhöhe unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 56-Jähriger Grazer mit seinem Pkw auf einer Forststraße in Richtung L 113. Der Autofahrer wollte nach links in Richtung Mürzzsteg einbiegen. Dabei dürfte er den Motorradfahrer übersehen haben.