Ende Mai übte noch das Einsatzkommando Cobra im ehemaligen Landespflegezentrum in Kindberg. "Meteorit" hieß die Anti-Terror-Übung, an der mehr als 120 Beamte beteiligt waren. Wie ein Meteorit dürfte auch die Meldung im Mürztal einschlagen, dass der Bund nach dem Haus Semmering eine weitere Großunterkunft in der Region zur Unterbringung von Flüchtlingen nützt.