Aufgefallen war die Rauchsäule zu Mittag gegen 13 Uhr als erstes einem Polizisten, der zufällig in der Nähe auf einer Wanderung auf der Alm unterwegs war. Er alarmierte die Einsatzkräfte, und angesichts des Wetters und der Umstände trafen zum Brandort acht Feuerwehren ein. Es handelte sich um ein Seitental am Karsteinerkogel. "Zum Glück war dort ein neuer Weg angelegt worden, aber es war trotzdem mühsam, hinaufzukommen und den Brand bei der Steilheit des Geländes zu bekämpfen", schilderte Rudolf Schober die Verhältnisse. Etwa ein Hektar war betroffen, die Einsatzleitung lag bei der Feuerwehr Neuberg an der Mürz. Mit dabei waren auch Mürzzuschlag, Spital am Semmering, Langenwang, Krieglach sowie Kapfenberg.