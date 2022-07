Es war ein Traditionstermin, die am Samstag in St. Barbara/Veitsch in der Obersteiermark stattfanden. Das Treffen der Werkskapellen der "Veitsch-Radex" fand statt. Mit dabei waren die führenden Musikkapellen aller Bergbaubetriebe der RHI Magnesita in Österreich (so heißt die Firma jetzt), unter anderem der Musikverein und Knappenkapelle Breitenau, die Bundesmusikkapelle Hochfilzen, die Knappenkapelle Hohentauern sowie die Werks- und Stadtmusikkapelle Trieben.