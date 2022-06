Für 22. Oktober des Vorjahres geplant, konnte der Maturaball des BG/BRG Kapfenberg am vergangenen Samstag unter dem Motto "Stay High – Space Taxi to the Sky" schlussendlich über die Bühne gehen. Nach einer coronabedingten Zitterpartie fiel im Herbst die schwere Entscheidung, den Ball auf unbestimmte Zeit zu verschieben, im Februar wurde mit einem Termin im Juni geliebäugelt – der schließlich auch halten sollte.