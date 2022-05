Ein ohrenbetäubender Knall, ein zerfetztes Auto, ein Toter: Als am 30. Oktober 2000 der Geschäftsmann Adolf Fuchs nur 30 Meter vom Gendarmerieposten und dem Bezirksgericht in die Luft gesprengt wurde, dachten Ohrenzeugen zuerst an eine Gasexplosion. Mit einem Bombenanschlag mitten in Kindberg hatte niemand gerechnet.