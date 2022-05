Es ist noch nicht lange her, da war die Energiewende eine Sache für Sonntagsreden und akademische Diskussionsrunden. Der Ukraine-Krieg aber hat eine Dynamik in dieses Thema gebracht, die bisher unmöglich schien. Jetzt wird sogar schon hinterfragt, warum es in Vorarlberg, Tirol und Salzburg kein einziges Windrad gibt.