Dass sie von der Hochzeit eines Kameraden direkt zu einem Einsatz gerufen werden, hätte sich die Feuerwehr Neuberg an der Mürz wohl nicht gedacht. Am Samstagnachmittag standen die Mitglieder der Feuerwehr gerade vor dem Gemeindeamt Spalier, als der Alarm einging. Auf der B 23 Lahnsattel Straße, zwischen Neuberg an der Mürz und dem Ortsteil Kapellen, hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet.