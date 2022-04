Zu einem Unfallalarm kam es am Samstag etwa acht Uhr bei der S 6 Mürztalschnellstraße im Bereich der Abfahrt Krieglach Ost. Die Feuerwehr Krieglach wurde alarmiert, es gebe eine eingeklemmte Person. Doch als die Einsatzleitung an der Unfallstelle eingetroffen war, stellte sich heraus, dass sich zum Glück keine Personen mehr im Fahrzeug befinden. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte ein Lenker mit seinem PKW gegen die Betonleitwand und kam am Pannenstreifen zum Stillstand. Die Insassen wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Krieglach sicherte der Unfallstelle ab und schleppte dann das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich.