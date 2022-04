Idyllisch liegt die Burgruine Lichtenegg in St. Barbara. Doch mit der Ruhe ist es momentan nicht allzu weit her. Die letzten Handgriffe werden getätigt, die letzten Reparaturen gemacht - am Freitag, dem 29. April, wird nämlich wieder eröffnet. "Wir freuen uns schon sehr darauf, endlich wieder aufsperren zu können", erklärt Vereinskassier Kurt Fladl. Coronabedingt war die Burg-Saison kurz. Gäste konnten erst im Juli empfangen werden. "Das wollen wir jetzt aufholen und sind schon seit einiger Zeit dabei, alles für den Start herzurichten", so Fladl.