Seit wenigen Tagen werden die aktiven Corona-Fälle pro Gemeinde aufgelistet © Symbolfoto: Stanisic/Fotolia

Seit wenigen Tagen listet das Land Steiermark die aktiven Corona-Fälle pro Gemeinde auf. Naturgemäß haben die größten Gemeinden auch die meisten Fälle, so waren etwa in Kapfenberg mit Stand Montag 240 Personen aktiv infiziert, in Bruck waren es 170. Generell lässt sich aber sagen, dass aktuell in allen Gemeinden rund ein Prozent der Bevölkerung aktiv infiziert sind, allgemein gehen die Fälle derzeit wieder leicht zurück. Die meisten aktiven Fälle weisen prozentuell St. Marien (2 Prozent) und Pernegg auf (1,9 Prozent), die wenigsten die Stanz (0,43 Prozent). Die Zahlen werden sich aber permanent ändern, weshalb wir die aktuellen Daten in der unten eingebetteten Grafik auf dem aktuellen Stand halten werden. Der Rot-Ton zeigt dabei an, wie viele Personen prozentuell aktiv infiziert sind.