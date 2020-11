Facebook

Im Jänner wurde Leonie Moser in der Kategorie Sport ausgezeichnet © Fuchs

Wer sind die Obersteirerinnen und Obersteirer, die Sie im heurigen Jahr am meisten beeindruckt haben? Die Kleine Zeitung möchte diese Menschen auch heuer wieder auf die Bühne holen und als „Köpfe des Jahres 2020“ auszeichnen. Wer soll bei der am 22. November startenden Wahl zu den „Köpfen“ unbedingt auf dem Stimmzettel aufscheinen?

Ihre Vorschläge laden Sie bitte bis 16. November auf www.kleinezeitung.at/koepfe hoch oder schicken Sie sie per Post (siehe Infokasten). Aus all den Nominierungen wählt die Redaktion jeweils fünf Persönlichkeiten in den sieben Kategorien. Wer schließlich als „Kopf des Jahres 2020“ geehrt wird, entscheiden Sie: Ab 22. November können Sie wählen – via Kleine-Homepage oder auf Papier. Dafür drucken wir den Stimmzettel mehrmals in der Zeitung ab. Bis 23. Dezember haben Sie die Möglichkeit abzustimmen.

Machen Sie mit! Nominieren Sie Ihre Favoriten in Entertainment, Gastgeber, Soziales Gewissen, Wirtschaft & Forschung, Newcomer, Kultur und Sport.

Schreiben Sie uns den Namen des Nominierten, die Kategorie und eine Begründung auf www.kleinezeitung.at/koepfe. Post: Kleine Zeitung, Koloman-Wallisch-Platz 23, 8600 Bruck.

Der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat in den vergangenen Jahren mehrfach bei dieser prestigeträchtigen Wahl zugeschlagen. Bereits bei der ersten Wahl 2016 gingen vier der sieben Kategorien an das Mürztal. Damals siegten Gastronom Ewald Harrer, Laura Winkler (Kultur), Karl Winkelmayer (Soziales), Extremsportler Andreas „Rambo“ Ropin. Ein Jahr später wurde Tennisspieler Sebastian Ofner ausgezeichnet, für das Jahr 2018 konnten sich Klara Mißebner (Entertainment) und Gastronom Heinz Reitbauer (Lebenswerk) freuen. Abermals im Sport schlug unsere Region bei den „Köpfen des Jahres 2019“ zu, hier konnte Hammerwerferin Leonie Moser bei unseren Lesern punkten.

Fünfte Wahl seit 2016

Es ist die fünfte Auflage unserer Köpfe-Wahl, die 2016 ihre Premiere gefeiert hat. Damals siegten Gastronom Ewald Harrer, Laura Winkler (Kultur), Karl Winkelmayer (Soziales), Extremsportler Andreas "Rambo" Ropin, Newcomer Moritz A. Dörflinger, Omi’s Apfelstrudel (Wirtschaft) und Markus Schaupensteiner (Entertainment). Gala: Die obersteirischen "Köpfe des Jahres" 2016 wurden gekürt

Aus dem Pilotprojekt wurde schnell ein Fixpunkt, weshalb 2017 erneut die "Köpfe des Jahres" gesucht wurden. Sebastian Ofner (Sport), Helga und Reini Schenkermaier (Gastronomie), Celia Moosbrugger (Newcomer), Christian Treml und Josef Pappenreiter (Wirtschaft), Uwe Schmidt (Entertainment), Sarah Kettner und Anita Pfnadschek (Kultur) und Gerald Horn (Soziales Gewissen) hießen die Sieger.

Im Jahr 2018 setzten sich Angelina Stadlmann und Anja Wohlmuth vom Verein Linja (Soziales Gewissen), Nico Rathgeb (Sport), Andy Bäuchl und Rico Temmel vom Zwanzger in Leoben (Gastgeber), die Newcomer Michael Hebenstreit und Christoph Buchegger, Robert Galler (Wirtschaft), Klara Mißebner (Entertainment) sowie Lukas Wachernig (Kultur) durch.

Den achten Preis, einen Sonderpreis, nahm Gastronom Heinz Reitbauer aus den Händen von Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer mit nach Hause.

Über den Sieg 2019 in den jeweiligen Kategorien durften sich Hannes Stickler (Soziales Gewissen), Leonie Moser (Sport), Alexander Umundum (Newcomer), Lore Schrettner (Kultur), Helmut Clemens (Wirtschaft und Forschung), Gottfried Hubmann (Entertainment) und Wilma Weikl-Trinker (Gastgeber) freuen. Den Sonderpreis für ihr Lebenswerk bekam Schriftstellerin Barbara Frischmuth.