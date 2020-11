Facebook

Max, der Retter (links) und Max, der Gerettete: Nach wie vor sehr gute Freunde, gemeinsame Motorrad-Touren gibt es aber nicht mehr © Pototschnig Franz

Es war am Samstag, dem 25. April des heurigen Jahres, als der 20-jährige Student Max Müller mit seinem Motorrad schwer verunglückte. Es geschah in Wastl am Wald, in der Einschicht hinter Mariazell. Weil die Eltern nichts von ihm hörten und sich große Sorgen machten, wurde sein gleichaltriger Freund Max Plachel verständigt. Dieser erreichte ihn am Handy. Max Müller gab an, am Pogusch gestürzt zu sein, aber er sprach verworren, deshalb fuhr sein Freund sofort los, um ihn zu suchen. Mittels Handy und GPS konnte er ihn orten und die Mariazeller Rettung verständigen. Das rettete Max Müller das Leben. Max Plachel wurde für seinen Einsatz zum "Steirer des Tages" in der Kleinen Zeitung.