Peter Koch trifft den Nerv seiner Facebook-Freunde © (c) Pototschnig Franz

Der Freitag gilt im Zuge der Corona-Krise bekanntlich als Ampel-Tag. Während der Nachbarbezirk Leoben zuletzt auf Rot gestellt wurde, bleibt Bruck-Mürzzuschlag bei Orange. Was das für die Bevölkerung eigentlich bedeutet, stellt aber auch den Brucker Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) vor ein echtes Rätsel. Via Facebook wendet er sich an die Bevölkerung und übt Kritik an der Ampel: "Eine Ampel steht für Eindeutigkeit. Bei Grün darfst du gehen, bei Rot bleibst du stehen. So habe ich es zumindest gelernt, aber ich bin ja nur ein kleiner Bürgermeister", sagt Koch mit einem Augenzwinkern.