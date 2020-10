Am 24. Jänner wählen die Bäuerinnen und Bauern ihre Vertreter in der Landwirtschaftskammer. In Krieglach startete die Wahl-Tour.

Johann Eder-Schützenhofer, Hans Seitinger und Franz Titschenbacher © Martina Pachernegg

Die Hoffnung besteht, dass die Wahlbeteiligung bei der Landeswirtschaftskammerwahl annähernd so hoch ist, wie vor fünf Jahren. Neben dem direkten Gang zur Wahlurne am 24. Jänner setzt man vor allem auf die Möglichkeit der Briefwahl. „Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren haben 70 Prozent der 123.000 Mitglieder der Landwirtschaftskammer in der Steiermark gewählt. Diese Zahl wollen wir halten“, erklärte Landesrat und Bauernbund-Obmann Hans Seitinger beim Auftakt der Zukunftstour am Freitag, dem 23. Oktober, in Krieglach.