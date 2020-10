Am Montagmorgen kam der Lenker eines Pkw von der L 118 ab, er landete in einer Garage und beschädigte ein dort abgestelltes Fahrzeug.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Auto prallte gegen einen abgestellten Pkw © FF St. Marein

Am Montag wurden die Feuerwehren St.Marein, St.Lorenzen und Mürzhofen um 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ins Ortsgebiet von St.Marein/Mzt alarmiert. Nach ersten Informationen war ein Fahrzeug gegen eine Hausmauer geprallt, der Fahrzeuglenker würde sich noch im Inneren befinden. Am Einsatzort konnte vom Einsatzleiter rasch Entwarnung gegeben werden, der Lenker des Pkw war nicht eingeklemmt und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Roten Kreuz erstversorgt.



Aus noch unbekannter Ursache war der Lenker von der L 118 im Bereich des Kreisverkehrs von der Straße abgekommen und in weiterer Folge in einer Hauseinfahrt gegen einen abgestellten Anhänger und ein Fahrzeug geprallt. Aufgabe der Feuerwehr war es, die Unfallstelle abzusichern, einen Brandschutz aufzubauen, das Fahrzeug aus der Hauseinfahrt zu entfernen sowie die Verkehrswege von groben Verunreinigungen zu entfernen. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert, gegen 09 Uhr war der Einsatz beendet.