Die Wohnung wurde schwer beschädigt © FF Bruck

Durch unsachgemäße Handhabung kam es am Montagabend zu einer folgenschweren Verpuffung in einer Dachgeschoßwohnung in der Brucker Grabenfeldstraße, die zu schweren Zerstörungen in der Wohnung führte. Die Stadtfeuerwehr Bruck musste die Decke der Wohnung abstützen und weitere Sicherungsarbeiten an Türen und Fenstern durchführen. Der Bewohner wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verbrennungen in das LKH Graz eingeliefert.