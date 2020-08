Facebook

Die Arbeiten an der Brücke dauern bis ins kommende Frühjahr an © Kapfenberg

Das Thema Zugfahrt spielt in Kapfenberg eine wesentliche Rolle. So wurde bereits ein Großteil der technischen Umbauten am Bahnhof erledigt, während die Arbeiten am Semmering-Basistunnel weitergehen.