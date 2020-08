Die Trafik im Eurospar in Bruck hat einen neuen Inhaber. Amilton de Oliveira übernahm die stark frequentierte Trafik in der Bahnhofsstraße 3 von Ingrid Bodensteiner.

Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger begrüßte Amilton de Oliveira in Bruck © Stadt Bruck

Amilton de Oliveira absolvierte in den 80er- und 90er-Jahren bei DSV Alpine über 200 Spiele in der Bundesliga absolvierte und war am Ende seiner Karriere auch für den SC Bruck aktiv, nun stellt er sich einer neuen beruflichen Herausforderung. Im Alter von 54 Jahren, zuletzt war de Oliveira auf der Bezirkshauptmannschaft in Leoben tätig, wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit und übernimmt die Trafik im Brucker Eurospar von Ingrid Bodensteiner, die künftig "Oli's Tabaccheria" heißt.