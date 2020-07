Facebook

Der verunglückte Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber Christophorus 12 ins LKH Bruck geflogen © Juergen Fuchs

Gegen 13 Uhr war der 30-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad in Greith, Gemeinde Mariazell, auf der B 24 in Fahrtrichtung Wildalpen unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe des Straßenkilometers 13,5 kam er vermutlich infolge eines Fahrfehlers zu Sturz. Dabei prallte er zuerst gegen eine Betonwand und danach gegen einen Felsen. Nach der Erstversorgung wurde der 30-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.