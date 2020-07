Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Rauch war auch aus der Ferne deutlich zu erkennen © FF Kapfenberg-Stadt/Theny

Ein Wohnungsbrand beschäftigte am Montagabend gleich mehrere Kapfenberger Feuerwehren. So wurden die Wehren Kapfenberg-Stadt, Diemlach und Hafendorf gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz in der Johann-Böhm-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil der Küche bereits in Vollbrand. Der Bewohner versuchte noch, den Brand mittels Handfeuerlöscher selbst zu löschen. Der Mann wurde bei diesem Versuch allerdings unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag untersucht und anschließend ins LKH Bruck gebracht.