Mitte Juni hatte sich ein Felsbrocken oberhalb der L 121 in Bruck-Einöd gelockert und war in einen Swimmingpool gekullert.

Der Gesteinsbrocken landete im Swimmingpool eines Einfamilienhauses © Roland Theny

Das war wirklich knapp! Am 15. Juni löste sich ein Felsbrocken mit einem knappen halben Meter Durchmesser im Ortsteil Einöd in Bruck und landete in einem Pool. Der Gesteinsbrocken hatte sich laut Geologen wegen Starkregens von einem dahinterliegenden Hang gelöst und war – haarscharf an einem Einfamilienhaus vorbei – in den Garten gekullert. Verletzt wurde niemand, aber das Haus musste evakuiert und die Straße gesperrt werden. Nun konnte die L 121 wieder für den verkehr freigegeben werden.