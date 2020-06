Facebook

Voestalpine Tubulars in Kindberg © Voestalpine

Die Voestalpine beschäftigt in der Steiermark insgesamt rund 9000 Mitarbeiter, davon sind derzeit etwa 3500 in Kurzarbeit. Vorstandschef Herbert Eibensteiner kündigt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an, dass die Kurzarbeit für rund 10.000 Beschäftigte in Österreich um drei Monate bis Ende September verlängert wird. „In der Steiermark gilt das dann weiterhin für ungefähr 3500 Mitarbeiter.“