Ein Großbrand mitten im Ort hielt am Donnerstag elf Feuerwehren des Mariazellerlandes und darüber hinaus in Atem. Betroffen war das Gebäude des Installationsbetriebs Schöggl, früher Fleischmann.

Am Donnerstag um 9.36 Uhr schlugen zwei Personen Alarm bei der Mariazeller Feuerwehr. Die beiden konnten sich aus einemretten und die Einsatzkräfte verständigen. Nur wenige Minuten später war bereits die Feuerwehr Mariazell am Brandort, später waren, um das Gebäude, das mitten in der Stadt Mariazell liegt, zu retten und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. In dem Gebäude ist neben Wohnungen auch der Installationsbetrieb Schöggl aus St. Marein im Mürztal untergebracht, der 2017 den früheren Installationsbetrieb Fleischmann übernommen hat.