Der Verletzte musst bis zur nächsten Forststraße hochgeseilt werden © Bergrettung Mürzzuschlag

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag unternahm gemeinsam mit einem Freund eine Tour zu den sogenannten „Räuberhöhlen“. In einem steilen, felsdurchsetzten Waldstück rutschte der 24-Jährige aus und verletzte sich an der Schulter. Der Verletzte wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Spital am Semmering, der Bergrettungs-Ortsstelle Mürzzuschlag, des Rettungsdienstes und der Alpinpolizei erstversorgt und mittels Seilwinde rund 100 Meter zur nächsten Forststraße hochgeseilt. Er wurde in das Krankenhaus Mürzzuschlag eingeliefert.