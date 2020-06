Facebook

Die Schäden auf dem Dach des Malerbetriebs sind nicht zu übersehen, sollen aber so schnell wie möglich beseitigt werden © ZEILBAUER

Stolze 55 Jahre umfasst die Unternehmenshistorie des in St. Marein ansässigen Malerbetriebs Zeilbauer. Die Nacht von 15. auf 16. Juni wird in der Geschichte des 1965 gegründeten Unternehmens allerdings ein unrühmliches Kapitel ausfüllen. In besagter Nacht dürfte ein 33-jähriger Kärntner mutwillig einen Großbrand ausgelöst haben, der nicht nur sieben Feuerwehren mit 90 Kameraden auf Trab hielt, sondern auch das an der Hauptstraße angesiedelte Gebäude massiv in Mitleidenschaft zog.