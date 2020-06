Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gleich drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt © FF Turnau

Gleich drei Fahrzeuge waren am Freitagvormittag an einem Verkehrsunfall beteiligt, als die Freiwillige Feuerwehr Turnau um 10.30 Uhr auf die B 20 ausrückte. Ein Pkw-Lenker war bei einem Überholmanöver in ein vor ihm fahrendes Fahrzeug geprallt, welches zum gleichen Zeitpunkt nach links abbiegen wollte. Es kam schließlich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Auto kam erheblich beschädigt am Straßenrand zum Stehen, das zweite Fahrzeug kam in einer Zufahrtsstraße zum Stillstand, wo es allerdings noch einen parkenden Pkw touchierte. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde von der Fahrbahn entfernt, zudem wurde die Fahrbahn gereinigt, wobei auch ein angrenzender Wiesenstreifen auf weitere lose Fahrzeugteile durchsucht wurde.