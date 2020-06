Facebook

Die Initiatoren und Unterstützer des neuen Ausstellungsformats © Merlin Essl

In der coronabedingt veranstaltungsfreien Zeit haben die Tourismusverantwortlichen des Mürzer Oberlandes, die drei Naturparkfotografen Nici Seiser, Karoline Karner und Merlin Essl sowie Andreas Hafner von der Kaiserhof-Glasmanufaktur die Idee zu einer neuen Veranstaltungsreihe erarbeitet, die es in dieser Form in der gesamten Region übrigens noch nicht gibt. Der Start dazu erfolgt am 17. August in der Glasmanufaktur im Rahmen einer Vernissage. Dort zeigen die drei Fotografen, die auch unter www.foto3eck.com gemeinsam auftreten, ausgewählte Bilder aus und über den Naturpark Mürzer Oberland. Im Mittelpunkt werden die Menschen, die Natur, aber auch die Kunst im Mürzer Oberland stehen. Unterstützt werden sie dabei vom ehemaligen Bürgermeister Franz Pollross, von Gerhard Schöggl und von Alfred Steinacher, die die Holzrahmen für die Bilder herstellen werden.