In St. Marein bekämpfen sieben Feuerwehren einen Großbrand. Eine Malerei steht in Flammen. Der Schaden dürfte enorm sein.

Martina Pachernegg Redakteurin Mehr von Martina Pachernegg

Ab zwei Uhr in der Nachtmit über 60 Kameraden aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Einsatz in der Hauptstraße von. Ein. "Beim Eintreffen am Einsatzort hat sich herausgestellt, dass die Garage bzw. das Lager, wo Farben eingelagert sind, bereits in Vollbrand ist", erklärt Einsatzleiter. Der Brand dürfte aus bislang unbekannter Ursache im hinteren Teil des Objekts ausgebrochen sein. Die