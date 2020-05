Facebook

René Ranner verweist auf zahlreiche Spielregeln © Marco Mitterböck

Schnell ist er gefunden, der Held des Tages. Ein einziger Besucher, witterungsbedingt verpackt in einen Neoprenanzug, wagt sich in das Sportbecken des Kapfenberger Freibad, als die Kleine Zeitung dort in den gestrigen Mittagsstunden einen Zwischenstopp einlegt. Vorangetrieben durch diverse Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung, darf auch das Freibad wieder den Betrieb aufnehmen. „Allerdings mit zahlreichen Regeln und Vorgaben, die sich immer wieder ändern“, sagt Sportzentrum-Chef René Ranner und verweist auf eine beachtliche Liste an Geboten und Verboten, die es zu befolgen gilt.