Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Merl Combo" wird die Maiandacht musikalisch unterstützen © KK

In den Sommermonaten ist die Minoritenkirche in Bruck ab sofort wieder zum Einkehren und Innehalten geöffnet. Und derzeit findet jeden Sonntag um 18 Uhr ein Abendgottesdienst oder eine Vesper in der Minoritenkirche mit musikalischer Gestaltung statt – ein Zusatzangebot wegen der räumlichen Einschränkungen durch die Coronakrise. Aufgrund der Größe der Kirche ist ausreichend Platz. Am Pfingstsonntag wird dieser Gottesdienst als Maiandacht gestaltet. Zu hören sind die „Merl Combo“ sowie ein kleines Vokalensemble der Stadtpfarrkantorei.