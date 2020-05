Facebook

Der Notarzthubschrauber wurde angefordert © Jürgen Fuchs

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochvormittag in Bruck gekommen. Gegen 10.50 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in einem holzverarbeitenden Betrieb damit beschäftigt, gepresste Holzbriketts in Papiersäcke zu verpacken.