Gastro-Ikone Heinz Reitbauer"Corona wird die Wirtshäuser retten"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz Reitbauer © Jürgen Fuchs

Er ist so etwas wie der Wirt der Wirte, der Archetyp der Zunft. Noch im Alter von 79 reist er als Lernender durch halb Europa, um sich inspirieren zu lassen und Trends nachzuspüren. Dann kehrt er mit dem Rucksack an Erkenntnissen heim und gibt sie weiter an die Jungen. „Lern was Gscheits, lern Koch!“, steht auf der Tafel am Eingang seines Wirtshauses am Pogusch. Einen „Mahner in der Wüste“ nennt er sich. Als wir Heinz Reitbauer gestern über eine Videoschaltung erreichen, sieht man im Hintergrund das Kaminfeuer und die mit Maske vorbeihuschenden Mitarbeiter. Am Tag eins nach der Sperre sprüht der Gastronom vor Zuversicht und Vitalität.