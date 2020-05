Facebook

Das San Marco in Bruck ist schon wieder ausgebucht © Franz Pototschnig

Waltraud und Ewald Weitzer nahmen es gelassen. Ausgerechnet am ersten Tag als neue Wirte des Café Kornmesser am Brucker Hauptplatz wollte Petrus nicht so recht mitspielen. Ein wolkenverhangener Himmel und immer wieder ein paar Regentropfen ließen die Premierengäste den Gastgarten meiden - abgesehen von einem älteren Ehepaar, das seinen Kaffee partout im Freien genießen wollte.