Andrang oder Angst?Die Gläubigen dürfen wieder zur Messe

Ab Freitag dürfen wieder Gottesdienste mit den Gläubigen gefeiert werden. So manche Pfarre hat sich speziell darauf vorbereitet.

Das Neuberger Münster ist die größte Kirche im Bezirk © Michaela Auer

Robert Schneeflock bringt es auf den Punkt: „Am Sonntag werden wir viel lernen“, ist der Pfarrer von Breitenau und Gasen überzeugt. Und tatsächlich herrscht in den katholischen Pfarren und Seelsorgeräumen des Bezirks Ungewissheit, was sie am Wochenende bei den Messen erwartet.