Sozialhilfeverband produziert Schutzkleidung im Eigenbau

Der Sozialhilfeverband hat aus der Not eine Tugend gemacht – und schützt die Umwelt.

Heidrun Schön und Peter Koch mit der Schutzkleidung © TOMASCHEK

Not macht erfinderisch: Das war das Motto von Heidrun Schön, der Leiterin der Logistikabteilung des Sozialhilfeverbands Bruck-Mürzzuschlag. „Es ist zum einen derzeit schwer, Schutzkleidung für unser Personal in den Pflegeheimen zu bekommen“, weiß Schön. Zum anderen sind die Preise für einfache Einweg-Schutzkleidung in zum Teil astronomische Höhen geklettert.