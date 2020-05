4500 Personen sind im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag arbeitslos – doppelt so viele wie vor einem Jahr. Dazu kommen 14.500 Menschen in Kurzarbeit. Aber es gibt auch Hoffnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Industrie des Mürztals ist fast zur Gänze in Kurzarbeit © Pototschnig Franz

Die Arbeitslosenzahlen in den Bezirken Bruck und Mürzzuschlag sind ernüchternd: Insgesamt sind in beiden Bezirken – sie werden noch getrennt geführt – 4500 Menschen arbeitslos, dazu kommen 14.500 Personen in Kurzarbeit.