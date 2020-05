Weil die Wälder trocken sind, ist die Angst vor einem Waldbrand groß. Drei Stunden lang suchten am Wochenende drei Feuerwehren nach den Folgen eines möglichen Blitzschlags in Thörl - allerdings ohne Ergebnis.

Der Hubschrauber rückte vom Turnauer Sportplatz aus © FF Thörl

Ein Blitz, der im Bereich des Schreinerkogels in Hinterberg (Gemeinde Thörl) in einen Baum eingeschlagen haben soll, löste am Samstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehren aus Thörl, Turnau und Graßnitz aus. Weil es keine genaue Ortsangabe gab, stellte sich die Erkundung als sehr schwierig heraus. Daraufhin teilten sich die Fahrzeuge auf die Forststraßen auf und suchten getrennt nach dem genauen Einsatzort. Nachdem dieser nicht gefunden werden konnte, wurde vom Turnauer Kommandanten Bernd Fladischer ein Hubschrauber des Innenministeriums angefordert.