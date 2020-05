Facebook

Auch die Kapfenberger Feuerwehr war im Einsatz © FF Kapfenberg

Hunderte Feuerwehrleute stehen seit Samstagnachmittag in Leppen bei Bad Eisenkappel im Einsatz. Dort ist ein Wald in Brand geraten. Montagfrüh zeigte man sich zuversichtlich: Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Balžej. Nun müssen noch die Glutnester bekämpft werden, damit der Brand nicht erneut aufflammen kann. Mit Löschrucksäcken kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen. "Bei unserem Erkundungsflug haben wir jetzt am Montag an zwei, drei Stellen noch Brände entdeckt", sagt Balžej. Diese werden aus der Luft bekämpft.