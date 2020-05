Facebook

© Juergen Fuchs

Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich bei einer Motorradausfahrt in der Weststeiermark schwer verletzt. Auf der B70 in Edelschrott in Richtung Pack unterwegs rutschte das neu bereifte Vorderrad des Motorrades in einer Rechtskurve weg.