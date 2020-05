Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ab 11. beziehungsweise 18. Mai beginnt in den Musikschulen des Bezirks wieder der Hauptfachunterricht.

Am Montag geht es los

Ungewiss ist die Zukunft der Chöre und Ensembles © Fotolia (HighwayStarz)

In den sechs städtischen Musikschulen des Bezirks – Mariazell, Mürzzuschlag, Krieglach, Kindberg, Kapfenberg und Bruck – kehrt langsam wieder der Alltag ein. Bereits seit Montag dieser Woche werden jene Schüler unterrichtet, die heuer eine Abschlussprüfung ablegen. Mit 11. beziehungsweise 18. Mai – der Start ist unterschiedlich – starten alle Schüler in den Hauptfächern. Das bedeutet, dass sämtliche Hygiene- und Abstandsmaßnahmen ebenso erstellt werden müssen wie neue Stundenpläne und Informationen an Schüler, Eltern und Lehrende.