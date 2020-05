Facebook

Ein ungewohnter Anblick: Die Sitzung des Kapfenberger Gemeinderats fand – mit Abstand – im Haus der Begegnung am Schirmitzbühel statt © Zimmer

Die finanzielle Situation der Stadt Kapfenberg spielte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag eine Hauptrolle. Im Haus der Begegnung Schirmitzbühel, hier waren im Gegensatz zum Sitzungssaal die Abstände gegeben, ging es dabei nicht nur um die Folgen der Pandemie, sondern auch um den Rechnungsabschluss des letzten Jahres. In bewährter Weise von der Finanzabteilung um Barbara Wernsdorf zusammengestellt, fanden sich dabei um 6,8 Millionen Euro durchgeführte Projekte wie der neu gestaltete Spielplatz in Walfersam, die Erweiterung des Kindergartens Schirmitzbühel, die Sanierung des Wohnhauses Arndorf 1b und diverser Straßen wieder.