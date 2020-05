Popcorn, Nachos & Co. Das Kino-Erlebnis findet derzeit nur zu Hause statt

Facebook

Das Kapfenberger Kino ist bereits seit Mitte März verwaist © Dieselkino

Das Kino in der Kapfenberger Altstadt kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Eröffnet 1911 als Kinematographentheater für Stummfilme samt Orchesterbegleitung und anfangs nur am Wochenende bespielt, hielt Anfang der 1930er-Jahre das Kino in seiner heutigen Form Einzug. Über vier Generationen hinweg war das Stadtkino untrennbar mit der Familie Folk verbunden, ehe 2013 die Dieselkino-Gruppe einstieg. Auch baulich hat sich im Laufe der Zeit einiges getan. Im Jahr 1984 wurde der Theatersaal in zwei Säle geteilt, um zwei Filme gleichzeitig zeigen zu können. Mittlerweile bieten vier Säle Platz für bis zu 480 Kinobesucher, der letzte große Umbau erfolgte 2003. Seit dem Beginn der Coronakrise Mitte März müssen die Besucher aber auf ihre Kinohelden verzichten, Luke Skywalker, James Bond & Co. gibt es aktuell nur auf dem eigenen Sofa.