Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatz für die Feuerwehr und das Rote Kreuz © FF Mariazell/Paukner

Eine ältere Frau (nähere Angaben sind derzeit nicht bekannt) stürzte am Donnerstagabend von einem Weg in Bohrwerk bei Gußwerk von einem Weg rund drei Meter in die Tiefe, berichtet die Feuerwehr Mariazell. Das Opfer rief um Hilfe, die Schreie hörten Bewohner eines angrenzenden Hauses. Diese alarmierten sofort die Rettungskräfte und leisteten der Frau auch umgehend Erste Hilfe.