In den ersten Wochen der Coronakrise gab es in Bruck keine Totengräber. Ab Montag herrscht aber wider Normalbetrieb.

Ab nächster Woche gibt es wieder Begräbnistermine © APA/HERBERT PFARRHOFER

Zu Beginn der Coronakrise fuhren viele ausländische Arbeitskräfte in ihre Heimatländer. Mittlerweile sind die Grenzen weitgehend dicht, sie können nicht mehr zurück. Dass dies Tausende der überaus wichtigen Pflegekräfte und Erntearbeiter betrifft, ist bekannt. Aber auch anderen Berufsgruppen fehlen diese Fachkräfte.

So meldeten sich zuletzt mehrere Betroffene in unserer Redaktion, dass in Bruck derzeit keine Erdbestattungen durchgeführt werden könnten, und zwar deshalb, weil die Totengräber nicht da sind. Es handle sich dabei um rumänische Arbeiter, die ebenfalls wegen der Coronakrise nach Hause gefahren sind und jetzt nicht mehr hereinkommen.