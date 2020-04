Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Suche im Hochschwabgebiet läuft © Privat

Noch am Vormittag suchten die Einsatzkräfte nach einem abgängien alpinen Wanderer im Hochschwabgebiet. Nachdem am Samstag bereits zwei Bergsteiger im Gesäuse in alpine Notlage geraten waren und einen Rettungseinsatz ausgelöst hatten, wurde heute mit einem Polizeihubschrauber nach derabgängigen Person im Hochschwabgebirge in der Obersteiermark gesucht.