Hans-Georg und Elisabeth Aigner leiten den Betrieb © Privat

Die Coronakrise hat ihre Spuren auch im Betrieb von Hans-Georg und Elisabeth Aigner hinterlassen. In der Fleischerei Aigner haben sich seit einigen Wochen nämlich neue Arbeitsabläufe etabliert. So setzen die Unternehmer nicht nur auf den Verkauf in ihren Geschäften in Aflenz und Turnau, sondern auch auf Hauszustellungen. Wurstwaren, Frischfleisch aus der eigenen Schlachtung und Spezialitäten vom Hochschwabwild sind ständiger Bestandteil des Sortiments.