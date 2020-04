Facebook

Eine der Kopien der Totenschilde von Pernegg © Heike Dobrovolny

Manchmal muss man sich von geliebten Dingen trennen, oft sind dafür finanzielle Gründe verantwortlich. So wurden 1926 – in der harten Zwischenkriegszeit – vier Totenschilde der Pernegger Frauenkirche verkauft. Davor wurden aber noch Kopien in kleinerem Maßstab angefertigt, die im Kircheninneren an diese Kulturschätze erinnern.

Seit dem 12. Jahrhundert ist der Brauch nachweisbar, dass Schild und Helm eines verstorbenen Ritters über dem Grab in der heimatlichen Kirche oder Kapelle angebracht werden. Es gab verschiedene Moden in der Gestaltung dieser „Totenschilde“, ihre Blütezeit kann man übrigens erst im 16. Jahrhundert ansetzen. Dabei gab es an Raffinesse und Skurrilität keine Grenzen. Die Gedenktafeln in Sakralräumen erinnern jedenfalls an Mitglieder der Elite.