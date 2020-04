Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zoo-Tiere in Panik, Kängurus sprangen eineinhalb Meter hoch über den Zaun ihres Geheges. Bundesheer will dem Zoo des Steirers Herbert Eder auf dem Weg zum Schadensersatz jetzt "unter die Arme greifen".

Schreckmoment für einen Ameisenbär (Sujetfoto) © EPA

Wegen des Überflugs zweier Eurofighter sind am Freitag etliche Tiere im Weißen Zoo in Kernhof (NÖ) unweit der steirischen Grenze in Panik geraten. Direktor Herbert Eder, ein gebürtiger Steirer, erläuterte, dass sich mehrere Zoo-Bewohner schwer verletzt hätten - das Flugzeug sei laut Augenzeugen "keine 1000 Meter über dem Boden" geflogen.